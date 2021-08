« L’énigme de Flatey » : histoire et interprètes de la mini-série de France 3 ce soir (15 août 2021)

5 ( 5 )



Annonces





« L’énigme de Flatey » : histoire et interprètes de la mini-série de France 3 ce soir. En ce dimanche 15 août 2021, France 3 diffuse les 4 épisodes de « L’énigme de Flatey », une mini-série qui nous plonge dans la société islandaise des années 1970.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« L’énigme de Flatey » : histoire de la mini-série de France 3

Accompagnée de son jeune fils Snorri, Jóhanna, jeune universitaire, revient en Islande après avoir vécu des années en France. L’occasion est pourtant triste : l’enterrement de son père, grand spécialiste de l’énigme de Flatey, un mystère vieux de 600 ans que personne n’a réussi à résoudre jusqu’à présent. Ce retour au pays la confronte à nouveau à l’étroitesse d’esprit et au conservatisme des habitants de l’île, totalement à l’opposé de son tempérament libre et de ses valeurs féministes. Le meurtre d’un collègue de son père et l’intérêt que suscitent ses recherches la placent au cœur de l’enquête, qui l’obligera à se confronter aux fantômes de son passé.

Casting : interprètes et personnages

Avec Stefan Hallur STEFÁNSSON (Brynjar), Lara Johanna JONSDÓTTIR (Johanna), Hilmir JENSSON (Kjartan), Sigurdur SIGURJÓNSSON (Grímur Hreppstjóri, maire du village), Þuriᴆur Blaer JÓHANNSDÓTTIR (Olga), Lilja Gudrun PORVALDSDÓTTIR (Stína), Þorsteinn BACHMANN (Diacre Steindӧr), Arnar JÓNSSON (Père Hannes)…

Les 4 épisodes de la saison 1

Épisode 1

En 1971, Jóhanna, jeune universitaire, revient en Islande avec son fils de 9 ans, après avoir vécu plusieurs années en France. Le père de Jóhanna, grand spécialiste de l’énigme de Flatey, vient de décéder. Lorsqu’un collègue de son père, venu assister aux funérailles, est retrouvé mort, cette découverte va entraîner une réaction en chaîne aux conséquences professionnelles et personnelles inattendues…



Annonces





Épisode 2

Brynjar, le policier chargé de l’enquête, débarque sur l’île. Persuadée que le meurtre est lié au Livre de Flatey et à la fameuse énigme, Johanna redouble d’efforts pour trouver la solution de ce mystère.

Épisode 3

Le comportement étrange de Jóhanna la place en tête de la liste des suspects. Brynjar utilise son pouvoir et sa position pour contrôler l’enquête et surtout Jóhanna. Avec l’aide de Kjartan, elle cherche une nouvelle approche pour résoudre l’énigme.

Épisode 4

Mis au pied du mur, Jóhanna et Kjartan mettent tout en œuvre pour tester leur théorie. Brynjar joue son va-tout pour tenter de garder le contrôle. Une course contre la montre s’engage entre eux.

« L’énigme de Flatey » : bande-annonce vidéo

Pas convaincu par cette présentation ? Découvrez maintenant quelques images de votre série.

🔍 Une enquête pleine de mystère au cœur d’une Islande fascinante et mythique… « L'énigme de Flatey », c'est dimanche à 21.05 ! pic.twitter.com/qWqW9qnZHB — France 3 (@France3tv) August 13, 2021

Une enquête pleine de mystère au cœur d’une Islande fascinante et mythique. À voir sans faute ce soir dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés