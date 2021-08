Kate Middleton et le Prince William partagent une très jolie photo de Charlotte

4.5 ( 10 )

Kate Middleton et le Prince William ont fait le choix, et c’est suffisamment rare pour être signalé, de partager une photo de leur petite fille Charlotte, âgée aujourd’hui de 8 ans. Et oui, le temps passe vite…



Un cliché qui a un succès immédiat et retentissant. Plus de 780.000 like en quelques heures et des commentaires plutôt enthousiastes.

Kate Middleton et le Prince William partagent une photo de Charlotte pour la bonne cause

Une photo adorable et attendrissante de la jeune princesse qui a trouvé un écho plus que favorable auprès des sujets de sa majesté. D’abord parce que les photos de Charlotte sont rares, ensuite parce qu’il n’a pas été publié par hasard.

Sur ce cliché on découvre Charlotte aussi attentionnée qu’émerveillée par un magnifique papillon qu’elle entoure avec précaution de ses mains.



Et si le duc et la duchesse de Cambridge ont comblé de joie les inconditionnels de la famille royale qui aime voir grandir leurs enfants, ils ont aussi tenu à faire passer un message.

« Nous voulions partager ces beaux papillons Peacock et Amiral Rouge dans le cadre du Grand #ContageDePapillons, une initiative lancée dans tout le Royaume-Uni (…) « @savebutterflies nous encourage tous à compter ces incroyables créatures pas seulement pour leur beauté mais aussi parce qu’ils sont extrêmement importants. Les papillons sont une partie vitale de l’écosystème puisqu’ils sont à la fois pollinisateurs et composants de la chaîne alimentaire » ont-ils ainsi écrit en guise de commentaire.

Puis de conclure par ces mots : « En espérant que vous allez battre le record de l’année dernière », terminent-ils.

Et vous, vous aimez ce cliché ?

