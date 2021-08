Ici tout commence du 27 août : les résultats du concours, Kelly a réussi ! (résumé + vidéo épisode 215)

5 ( 1 )



Ici tout commence du 27 août, résumé et vidéo de l’épisode 215 – Alors que Ambre, Solal et Kelly ont du repasser une épreuve spéciale dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence », ce soir c’est l’heure des résultats du concours d’entrée. Et surprise, Solal n’est pas pris alors que Kelly a sa place à l’institut !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 215

C’est le grand jour pour les élèves qui ont passé le concours de l’institut cette semaine. Teyssier annonce les résultats tant attendus du concours d’entrée : Jasmine, Tom et Deva sont reçus en première année. Qu’en est-il de Kelly, Ambre et Solal ?



Louis fait une crise de jalousie à Charlène, agacé par sa proximité avec Tom. Un incendie se déclenche à l’Institut. Rose et Antoine s’opposent à propos de la garde de Naël.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 215 du 27 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

