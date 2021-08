« Tous en cuisine » du 27 août 2021 : ingrédients et ustensiles des recettes de ce soir

5 ( 5 )



« Tous en cuisine » du 27 août 2021. Déjà le dernier numéro de la nouvelle saison de l’émission culinaire de M6 « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Et ce soir encore deux recettes au menu : SOUPE THAÏLANDAISE FACON CYRIL LIGNAC et FRAISES ET FIGUES, CHANTILLY MERINGUE (ETON MESS).



Découvrez dès à présent la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

« Tous en cuisine » du vendredi 27 août 2021 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

SOUPE THAÏLANDAISE FACON CYRIL LIGNAC

Les ingrédients pour 4 personnes



2 litres de bouillon de poulet maison

3 bâtons de citronnelle

3 feuilles de lime ou combawa (séchées)

2 piments frais

1 morceau de gingembre de 5 cm

2 choux Pak Choï

10 petits maïs coupés en morceaux

4 tomates lavées et coupées en cubes

1 cuil. à soupe de pâte de piment rouge

8 cuil. à soupe de sauce nuoc-mâm

1 cuil. à café de coriandre en poudre

1 cuil. à café d’ail râpé

2 jus de citron vert

12 crevettes type gambas crues

1/2 botte de ciboulette thaï ciselée

Quelques feuilles de coriandre

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 planche à découper + 1 couteau + 1 petit couteau + 1 cuillère à soupe

2 saladiers de petite taille + des assiettes creuses ou bols

1 casserole + 1 râpe microplane + 1 spatule + 1 louche

Quelques cuillères

FRAISES ET FIGUES, CHANTILLY MERINGUE (ETON MESS)

Les ingrédients pour 4 personnes

250 g de fraises lavées

8 figues entières lavées et épluchées

20 g de sucre glace vanillé ou sucre vanillé

2 grosses meringues achetées ou 4 à 6 petites meringues

20 cl de crème liquide entière 35% de MG

5 cl de purée ou coulis de fruits rouges maison

Les ustensiles

1 planche à découper + 1 couteau + 1 assiette

1 saladier bien froid + 1 batteur à main + 1 maryse

1 saladier + 1 cuillère + des verres ou verrines de présentation

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Le saviez-vous ?

– Un 4ème livre inspiré des recettes de l’émission est désormais disponible. Au menu 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et toujours un peu de peps dans votre quotidien. Vous pouvez le commander en cliquant sur le lien ci-dessous.





« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

