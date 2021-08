Ici tout commence du 6 août : Sylvie et François, c’est fini (résumé + vidéo épisode 200)

4.9 ( 8 )



Ici tout commence du 5 août, résumé et vidéo de l’épisode 200 – Sylvie met les choses au clair avec François ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle lui avoue qu’elle ne l’aime plus depuis longtemps et qu’il ne la rend pas heureuse, cette fois c’est terminé !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 200

Alors que François reprend ses esprits, Sylvie lui annonce que ses sentiments se tournent vers Pierre et qu’elle va donc partir. Louis ne supporte pas d’avoir été relégué second de la brigade et blâme Claire pour ne pas l’avoir défendu.



De son côté, Salomé retrouve enfin les siens grâce à Maxime. Charlène se rebelle contre ses parents. Désemparée, Clotilde ne sait plus quoi faire et se confie à Rose.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 200 du 6 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

