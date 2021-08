« L’amie prodigieuse » du mercredi 11 août 2021 : ce soir les deux derniers épisodes de la saison 2 sur France 2

5 ( 5 )



Annonces





« L’amie prodigieuse » du mercredi 11 août 2021. Suite et fin de la saison 2 inédite de la série italienne « L’amie prodigieuse ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« L’amie prodigieuse » du mercredi 11 août 2021 : les deux derniers épisodes

Episode 7 : Les fantômes

Elena étudie depuis trois ans à l’Ecole Normale de Pise, et sort avec Franco Mari. Douée, elle reste mal à l’aise avec ses origines modestes et n’arrive pas à s’intégrer. Fiévreuse à Noël, elle est soignée par sa mère, venue de Naples en train. Pendant plusieurs jours, l’étudiante se plonge dans les cahiers que Lila lui a confiés lors de ses dernières vacances dans le quartier. Elle découvre les pensées intimes de son amie, jeune maman d’un petit garçon et battue par son mari Stefano.

Episode 8 : la fée bleue

A Pise, Elena rencontre un étudiant Pietro Airota, fils d’un professeur de l’université très respecté. La jeune femme doit travailler sur sa thèse mais elle est assaillie de doutes quant à son avenir. Elle se lance alors dans l’écriture d’un roman, pendant 20 jours sans interruption… Diplômée, de retour à Naples après 18 mois d’absence, Elena apprend par Ada que Lila a quitté le quartier avec son fils et qu’elle travaille dans une usine de charcuterie Soccavo, dirigée par la famille de Bruno.

Audience : un léger mieux

Une saison 2 qui a du mal à trouver son public en France. La semaine dernière un léger mieux toutefois avec 1.72 million de personnes pour 9.5% de part d’audience moyenne pour les deux épisodes du jour.



Annonces





À moins d’un miracle, on ne voit pas pourquoi l’audience s’envolerait soudainement pour ce final, ce qui est fort dommage.

« L’amie prodigieuse » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés