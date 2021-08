« Most wanted criminals » du 11 août 2021 : 3 épisodes au programme de ce soir sur TF1 (saison 1 et 2)

5 ( 5 )



« Most wanted criminals » du mercredi 11 août 2021. Ce soir, final de la saison 1 et début de la saison 2 de la série de TF1 « Most wanted criminals ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



« « Most wanted criminals » du 11 août 2021 : vos 3 épisodes de ce soir

Le crime dans le sang (saison 1)

Blake est un braqueur de banque chevronné qui vient d’entraîner son fils dans un coup qui leur a valu d’être pris tous les deux. Alors qu’on les transfère, ils parviennent à prendre la fuite après avoir abattu les deux gardes du fourgon et se lancent, avec l’aide de Jeri, la nouvelle fiancée de Blake qui lui écrivait en prison, dans une cavale meurtrière ponctuée de nouveaux braquages et de meurtres cruels.

En quête de vérité (saison 1)

Gabriel Clark est un policier serviable et droit qui, tout à coup, fait irruption dans un snack pour tuer trois personnes de sang-froid avant de prendre la fuite. Deux des victimes appartenant également à la police, l’équipe de LaCroix se demande quel peut être le lien entre eux.



Un ado sous influence(saison 2)

La pandémie de covid a affecté bon nombre de vies, dont celle de Kyle, un adolescent livré à lui-même depuis le décès de ses parents. Il se laisse entraîner dans une vendetta meurtrière envers les classes aisées. En parallèle, Jess reçoit la visite de son père, et les relations sont tendues entre les deux hommes.

De nouveau en tête des audiences ?

Sans vraiment affoler les compteurs, la série a encore décroché la première place des audiences la semaine dernière en réunissant en moyenne 2.95 millions de téléspectateurs soit 15.5% du public présent devant son poste de télévision.

Qu’en sera t-il cette semaine ?

« Most wanted criminals » revient ce soir dès 21h05 sur TF1 et en replay sur MYTF1.fr

