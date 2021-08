« L’amie prodigieuse » du mercredi 4 août 2021 : deux épisodes au programme ce soir sur France 2

4.4 ( 7 )



Annonces





« L’amie prodigieuse » du mercredi 4 août 2021. Suite de la saison 2 inédite de la série italienne « L’amie prodigieuse ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« L’amie prodigieuse » du mercredi 4 août 2021 : les deux épisodes de ce soir

Episode 5 : La Trahison (Il Trahimento)

Pinuccia décide de rentrer brusquement à Naples auprès de son mari. Lila, déboussolée par les sentiments nouveaux qu’elle éprouve, se montre imprudente. Quant à Lenù, jalouse de sa meilleure amie et indifférente face aux avances de Bruno, elle prend une décision en croisant une vieille connaissance sur l’île…

Episode 6 : La Rage (La rabbia)

La fin des vacances à Ischia annonce un nouveau tournant dans l’amitié entre Lila et Lenù, l’histoire entre Nino et Lila laissant un goût amer à Lenù. Mais son avenir semble pourtant plutôt radieux. A 19 ans, elle quitte le quartier pour la première fois de sa vie, en allant à Pise pour poursuivre ses études. Lila, de son côté, prend une grande décision concernant son mariage…

Audience en berne

Une saison 2 qui a bien mal démarré. La semaine dernière par exemple, seuls 1.65 million de téléspectateurs ont répondu à l’appel des épisodes n°3 et n°4. La part de marché est restée faible puisque d’à peine 9.3% sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus)



Annonces





À moins d’un miracle, on ne voit pas pourquoi l’audience s’envolerait soudainement et c’est fort dommage.

« L’amie prodigieuse » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés