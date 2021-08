L’amour est dans le pré : soirée spéciale 15 ans d’amour dans les prés le 23 août

4.9 ( 9 )



M6 vous propose une soirée spéciale de « L’amour est dans le pré » le lundi 23 août pour fêter dignement le 15ème anniversaire du programme. L’émission « 15 ans d’amour dans les prés » revient sur ces 15 années à vibrer, trembler, s’amuser, s’émouvoir, au rythme des aventures sentimentales de nos agriculteurs.



Avant de se replonger avec délice dans les nouvelles aventures amoureuses et champêtres de nos agriculteurs de la saison 16, nous avons souhaité célébrer ensemble les 15 saisons qui viennent de s’écouler.



15 ans de coups de foudre, 15 ans de fous rires, 15 ans d’émotions fortes… et quoi de mieux pour célébrer « l’amour est dans le pré » que d’assister à la réalisation des rêves les plus fous qui animent chaque agriculteur qui participe à l’émission : trouver enfin le grand amour, s’unir par les liens du mariage avec l’élu de son cœur ou encore avoir un enfant et fonder la famille dont il rêvait tant ?

Au programme donc, des bonnes et des très bonnes nouvelles de vos chouchous de la saison 15 : Mathieu et Alexandre, premier couple LGBT de “L’amour est dans le pré” à se marier, nous ont accueillis chez eux en Camargue à l’occasion du plus beau jour de leur vie ; Jérôme et Lucile, plus amoureux que jamais nous annoncent la plus jolie des nouvelles : devenir parents pour la première fois.



Nous prendrons également des nouvelles de nombreux agriculteurs des saisons précédentes. Notamment de nos deux timides Laura et Benoit, désormais installés dans leur nouvelle maison en Maine-et-Loire ou encore Éric le chevrier, transfiguré suite à sa participation à l’émission… Nous ferons aussi un détour par le bassin d’Arcachon où Thomas, Aurélia et Emeric, camarades de la saison 13, se confieront sur leurs amours, trois ans plus tard.

Célébrer les 15 ans de “l’amour est dans le pré” sera enfin l’occasion de revivre en images désormais cultes, les plus grands moments de l’émission depuis 2005, qui ne manqueront pas de tous nous rendre nostalgiques : les plus beaux coups de foudre, une multitude de premiers baisers et de déclarations d’amour enflammées, les moments les plus drôles, tendres ou décalés des speed-datings et de la vie à la ferme, les fins heureuses comme malheureuses, les nouvelles amitiés indéfectibles et bien sûr le carnet rose et blanc de ces 15 saisons avec des images inédites… 15 années à vibrer, trembler, s’amuser, s’émouvoir, au rythme des aventures sentimentales de nos agriculteurs… et à revivre au cours de cette soirée spéciale.

