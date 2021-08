4.5 ( 8 )



Un nouveau couple dans « Scènes de ménages » dès le 23 août 2021 sur M6 et 6PLAY. Bonne nouvelle les couples de « Scènes de ménages » s’apprêtent déjà à faire leur rentrée…



Entre reconversion professionnelle, crises de nerfs ou nouvelles responsabilités, les couples de « Scènes de Ménages » vont en voir de toutes les couleurs. Cette rentrée marque aussi l’arrivée d’un nouveau couple trentenaire, Louise et Jalil, qui décident de changer de vie en revenant s’installer près de leurs familles – envahissantes – pour reprendre le restaurant familial.

Un nouveau couple dans « Scènes de ménages » dès le lundi 23 août 2021

Chez Liliane et José, l’année s’annonce bruyante

Alors que le père de Liliane squatte toujours dans son camping-car garé dans leur jardin, la construction d’un immeuble en face de chez eux commence, mettant Liliane au bord de la crise de nerfs. José, de son côté, va enfin voir l’une de ses idées farfelues porter ses fruits. Missionné par le ministère de la transition écologique, il va devoir rendre un rapport sur l’utilisation du méthane, issu des pets de vache, comme nouvelle source d’énergie ! Par ailleurs, il retrouve son ancien acolyte et compagnon de musique, Manuel, l’occasion pour eux de retrouver leur complicité… musicale !



Huguette et Raymond se remettent au travail et remplacent la concierge…

au grand dam de leur voisinage

Toujours en colocation avec l’excentrique Maeva, ils vont devoir remplacer au pied levé leur ancienne concierge, le temps de trouver un/une remplaçant(e). Une nouvelle occasion pour eux d’ennuyer les voisins et de faire passer de drôles de castings aux candidats. Mais la roue tourne, entre le ravalement de l’immeuble et le nouveau bar qui ouvre en bas de chez eux, Huguette et Raymond vont à leur tour subir les désagréments de leur voisinage.

Pour Emma et Fabien, une année décisive professionnellement

Emma, alors qu’elle est très appréciée par sa direction, va brutalement être victime d’un “bad buzz” chez Bricoflex. Pour se détendre, elle se met à l’escalade et va jusqu’à se construire un véritable mur dans leur grange… sensations garanties ! Fabien, quant à lui, songe sérieusement à se mettre en disponibilité pour réfléchir à une éventuelle reconversion professionnelle. Il doit aussi gérer une annonce à Emma : Séverine, son ex, vient d’intégrer l’équipe d’enseignants de son collège ! Pour Emma, cette cerise sur le gâteau, n’est pas le fruit du hasard !

Du baby-sitting pour Camille et Philippe

Même s’ils ont réglé leurs ennuis judiciaires, Camille et Philippe ne sont pas au bout de leurs peines. Le frère de Camille étant désormais en prison, ils doivent récupérer son fils Dylan à la maison ! L’occasion pour eux de tester leur autorité parentale sur un enfant plutôt… agité ! Alors que l’équipe de foot féminine de Camille rencontre un franc succès au niveau régional, Philippe lui s’attaque à la présidence du country club qu’il compte bien remporter, haut la main.

Un changement de vie radical pour Léo et Leslie

Léo et Leslie vont connaître un tournant dans leur vie : Ils vont désormais devoir payer un loyer ! La plantation réunionnaise de vanille qui appartenait à son père subit un redressement judiciaire salé ! Les parents de Léo doivent revendre leur appartement mais négocient toutefois que leur fils et Leslie puissent y rester. Voilà donc nos 2 protagonistes face à un nouveau propriétaire et avec un vrai loyer qui tombe tous les mois. Plus de temps à perdre, ils ont désormais leur petit chien, Barny, à charge ! Il faut trouver un travail… !!

Arrivée d’un nouveau couple pour cette treizième saison !

En couple depuis 5 ans Louise et Jalil, trentenaires, se connaissent depuis le collège. Un peu trop étouffé par la proximité de leurs familles respectives, ils pensaient enfin s’émanciper et mettre de la distance en s’installant à Paris où Louise débutait une carrière dans la banque et Jalil était sapeur-pompier.

Mais lorsque le père de Jalil annonce la vente de son vieux troquet, situé dans leur quartier d’enfance en pleine gentrification, pour Louise c’est le déclic. Elle convainc Jalil de profiter de l’aubaine pour mettre à profit son don pour la cuisine et lancer son restaurant.

Tandis que Louise va tenter ce nouveau départ, Jalil, pour l’aider à atteindre son objectif, renonce au statut prestigieux de pompier de Paris pour un poste dans la brigade de leur ville provinciale d’origine. Louise et Jalil retrouvent ainsi leurs familles, leurs amis, les emmerdes et les scènes de ménage qui vont avec… Pour notre plus grand plaisir !

Un vent de renouveau va souffler sur la nouvelle saison de « Scènes de ménages ». Rendez-vous dès le lundi 23 août 2021 chaque soir à 20h30 sur M6 et 6PLAY.

