« Le grand quiz » du 14 août 2021 : quels invités pour la spéciale « Culture télé » ce soir sur TF1 ?

« Le grand quiz » : piqûre de rappel

Avec ce nouveau jeu, TF1 vous propose de vous tester en famille et dans la bonne humeur !

En plateau, pas moins de 150 personnes seront réparties en 3 groupes d’âge. Chaque catégorie sera représentée par deux invités qui en profiteront pour vérifier aussi leurs connaissances et s’amuser tous ensemble d’anecdotes et de révélations !

– les 18 – 34 ans,

– les 35 – 49 ans,

– et les 50 ans et plus.



Ce soir 4 manches de 10 questions pour tester sa culture TÉLÉ que ce soit autour des personnalités du petit écran, les « petits » moments, les grands événements sportifs et musicaux mais aussi les programmes ou séries devenus cultes comme Koh Lanta, Champs Elysées, l’Amour est dans le pré, l’Eurovision, La Star Academy, Game of Thrones, Friends, Demain nous appartient, Roland Garros…

« Le grand quiz » du 14 août 2021 : les invités de ce soir

Pour ce deuxième quiz sur la thématique de la CULTURE TÉLÉ,

• les 18 – 34 ans seront accompagnés du comédien Terence Telle et de l’humoriste Edgar Yves,

• les 35 – 49 ans seront avec la chanteuse Hélène Segara et le danseur Christophe Licata,

• et les 50 ans et plus feront équipe avec l’animatrice Valérie Damidot et Alexia Laroche-Joubert.

Toutes générations confondues, venez jouer et vérifier vos connaissances mais surtout rire et vous divertir avec « Le Grand quiz spécial Culture Télé » !

Qui est le fou de la zapette ? Qui est réellement incollable sur la culture TV ? Réponse ce soir sur TF1.

