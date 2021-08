« Les Marseillais VS contre le reste du monde » : nouvelle saison dès le 30 août 2021

5 ( 4 )



« Les Marseillais VS contre le reste du monde » : nouvelle saison inédite dès le 30 août 2021 sur W9 et sur 6PLAY.



Rendez-vous tous les soirs, du lundi au vendredi, à partir de 18h50 sur W9.

« Les Marseillais VS contre le reste du monde » : nouvelle saison

Cela fait 6 ans que la famille des Marseillais et la famille du Reste du Monde s’affrontent sans relâche pour soulever la coupe ! À ce stade, 3 victoires pour les Marseillais contre seulement 2 pour le Reste du Monde. Mais cette année, attentioN : la famille du Reste du Monde, conduite par Nikola, se présente dans cette compétition plus soudée que jamais et super entrainée, prête à tout pour dominer le jeu !

Dans ce duel implacable, aucune des deux familles ne sera épargnée : l’heure de l’affrontement a sonné ! Et rien n’est gagné d’avance !



Remontés à bloc, les deux clans se lancent dans la compétition, prêts à tout pour conduire leur famille à la victoire finale… Les Marseillais et le Reste du Monde vont très vite découvrir, cette année, que ce n’est pas uniquement lors des épreuves que cette rencontre au sommet va se révéler historique… Des retrouvailles difficiles vont faire basculer le destin de certains champions… Des coups de foudre inattendus vont venir mettre à mal la solidarité des deux familles. Et alors que certains vivent leur plus bel été, d’autres vont devoir lutter pour ne pas abandonner ! Entre problèmes, passion, compétition et trahison, l’ambiance de la maison va devenir électrique !

Face aux problèmes qui se multiplient, les Marseillais et le Reste du Monde vont devoir réagir et prouver que, même quand tout se complique, l’amitié et l’humour peuvent tout transformer !

Laquelle des deux familles parviendra à hisser ses couleurs et à soulever la coupe ? Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires….

