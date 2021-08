Plus belle la vie : ce soir, la femme de Valentin débarque (résumé + vidéo épisode 4348 PBLV du 18 août 2021)

4.2 ( 5 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4348 du mercredi 18 août 2021 – La femme de Valentin débarque ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, Valentin est marié et son ex fait irruption alors qu’il vient juste de se réconcilier avec Laetitia…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4348

Laetitia a passé une agréable nuit à discuter sur la plage avec Valentin. Ils ont la mauvaise surprise de voir débarquer Debbie, qui se fait passer pour la collaboratrice de Valentin. Debbie est en fait la femme de Valentin, ils sont sur le point de divorcer, mais elle veut la majorité des parts sinon elle balance tout à Laetitia. De son côté, Fanny se perd dans un triangle amoureux entre Alexandre et Vidal à qui elle pense beaucoup…



Barbara propose à César qu’ils deviennent amis avec Baptiste et Emma. De son côté, Baptiste ne cède pas auprès de César : il animera lui-même les cours pour séniors qu’il a planifié. César ne se démonte pas et trouve un arrangement avec Léo…

Le maitre chanteur a renvoyé une photo encore plus compromettante à Mirta. Elle prend une décision radicale : plus d’Oscar et plus de Marquis…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4348 du 18 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

