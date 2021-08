Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ? On fait le point…

5 ( 4 )



Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ? Enfin on parle de la nouvelle étoile bien sûr, la précédente ayant été trouvée par Bruno. Pour ceux qui reviennent de vacances, il s’agissait de Bernard Le Coq.



Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

Depuis plusieurs jours, nous avons donc droit à une nouvelle étoile. Et nous avons déjà plusieurs indices :

– À commencer par l’image de fond. Et cette image ne serait autre qu’une magnifique vue de Rio de Janeiro avec la fameuse photo du Christ Rédempteur qui domine la ville du haut du mont du Corcovado.

– Un bouquet de roses rouges (3 roses pour être précis, ndrl)



– Un télescope.

– et… ? Derrière le télescope cela pourrait être une table, un bureau ou autre objet en bois.

Noms déjà proposés pour cette étoile mystérieuse

Serge Lama,Flavie Flament, Stéphanie de Monaco, Julio Iglesias, Léo Ferré, Muriel Robin, Sylvie Vartan, David Bowie, Paul McCartney, Line Renaud, Soprano.

Et Bruno dans tout ça ?

Quant à Bruno, il poursuit son incroyable parcours ! À son actif :

– 190 participations

– 810 995 € de gains et de cadeaux

– 7 étoiles mystérieuses trouvées

– 74 coups de maître (record)

Bientôt un prime avec des enfants

Le saviez-vous ? Bientôt, et après la finale du Combat des Maîtres diffusée courant juillet, « Les 12 coups de midi » vont de nouveau se décliner en prime. Si on attends plus d’infos à ce sujet, on sait déjà qu’il mettra en scène d’anciens maîtres de midi mais aussi, et c’est une première dans l’histoire du jeu, des enfants. Plus d’infos à venir.

Retrouvez « Les 12 coups de midi » du lundi au vendredi à partir de 12 heures sur TF1 et en replay sur MYTF1.

