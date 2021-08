5 ( 5 )



Annonces





Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 8 août 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche soir, le journaliste Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 à partir de 17h15 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 8 août 2021

Dans « 7 à 8 Life », à la découverte des trésors de la Corse. Lieux insolites, plages secrètes, bergeries de luxe… Derrière cette carte postale, des familles se transmettent ce patrimoine de générations en générations…

Et dans « 7 à 8 », la mer à la montagne. Chaque été, 40.000 touristes débarquent sur les rives du Lac de Serre-Ponçon en quête de grand air et de sensations fortes.

Et l’émotion d’Hélène de Fougerolles. L’actrice se confie sur sa fille autiste âgée de 17 ans dans le portrait de la semaine.



Annonces





En exclusivité, @HFougerolles parle de #Shana, sa fille unique, née autiste. Après le choc de l’annonce et au moins dix ans d’une culpabilité secrète, elle a appris à accepter la différence de son enfant. 📺 "Le Portrait de la Semaine" d'@audrey_crespo, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/k7J8LHcTnq — Sept à Huit (@7a8) February 14, 2021

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 8 août 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés