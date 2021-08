« Tous en cuisine » du 23 août 2021 : ingrédients et ustensiles des recettes de ce soir

4.4 ( 15 )



Annonces





« Tous en cuisine » du 23 août 2021. L’émission culinaire de M6 « Tous en cuisine » revient ce soir avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Et ce soir encore deux recettes au menu : CARPACCIO DE SARDINES AU CITRON ET BAIES ROSES; BEIGNETS DE SARDINES, SAUCE TARTARE.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Découvrez dès à présent la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

« Tous en cuisine » du lundi 23 2021 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

ENTRÉE : CARPACCIO DE SARDINES AU CITRON ET BAIES ROSES

Les ingrédients pour 4 personnes



Annonces





12 sardines écaillées, lavées et vidées

2 citrons jaunes

Huile d’olive

1 botte de ciboulette

1 cuil. à café de baies roses

1/4 botte d’aneth

Fleur de sel

Les ustensiles

1 planche à découper + 1 couteau de chef + 1 couteau filet de sole

1 pilon + 1 mortier + 1 petit bol + 1 râpe microplane + 1 presse agrumes

PLAT : BEIGNETS DE SARDINES, SAUCE TARTARE

Les ingrédients pour 4 personnes

12 sardines écaillées, vidées, lavées et sans têtes

150 g de panko

Paprika fumé

60 g de maïzena

1 citron vert

2 œufs bio

Huile neutre

Sel fin, fleur de sel poivre du moulin

Sauce tartare :

50 g de mayonnaise

25 g de yaourt grec

70 g de cornichons hachés

40 g de câpres hachées

20 g de piment jalapeño vert haché

40 g de persil haché

Le jus d’1 citron jaune

Les ustensiles

1 planche à découper + 1 couteau filet de sole

1 râpe microplane + 1 saladier + 1 cuillère à soupe

1 casserole + 1 écumoire + 1 assiette avec 1 feuille de papier absorbant

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Le saviez-vous ?

– Un 4ème livre inspiré des recettes de l’émission est désormais disponible. Au menu 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et toujours un peu de peps dans votre quotidien. Vous pouvez le commander en cliquant sur le lien ci-dessous.





– Pour cette nouvelle saison, le Chef Cyril Lignac prend de la hauteur ! Il cuisinera depuis les toits de Paris, au milieu d’un potager urbain, avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel et la Seine.

– Quant à Jérome Anthony, il va cette fois parcourir l’hexagone pour s’inviter chez les français par surprise ou en les retrouvant dans des lieux emblématiques de nos régions

« Tous en cuisine » revient ce soir pour une saison de toutes les nouveautés Rendez-vous du lundi au vendredi dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

Liens sponsorisés