« Les neiges du Kilimandjaro » : histoire et interprètes du film de France 3 ce soir (lundi 23 août 2021)

4.7 ( 11 )



Annonces





« Les neiges du Kilimandjaro » de Robert Guédignan est en mode rediffusion ce soir, lundi 23 août 2021, dès 21h05 sur France 3 ou en stremaing vidéo sur France.TV via sa fonction direct.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Les neiges du Kilimandjaro » : l’histoire

Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment depuis trente ans… Leurs enfants et leurs petits-enfants les comblent… Ils ont des amis très proches… Ils sont fiers de leurs combats syndicaux et politiques…

Leurs consciences sont aussi transparentes que leurs regards.

Ce bonheur va voler en éclats avec leur porte-fenêtre devant deux hommes armés et masqués qui les frappent, les attachent, leur arrachent leurs alliances, et s’enfuient avec leurs cartes de crédit.



Annonces





Leur désarroi sera d’autant plus violent lorsqu’ils apprendront que cette brutale agression a été organisée par l’un des jeunes ouvriers licenciés en même temps que Michel, par l’un des leurs…

Michel et Marie-Claire vont peu à peu s’apercevoir que leur agresseur, Christophe, n’a agi que par nécessité. En effet, il vit seul avec ses deux petits frères et s’en occupe admirablement, veille à leurs études comme à leur santé…

Casting : interprètes et personnages

– Ariane Ascaride : Marie-Claire Marteron

– Jean-Pierre Darroussin : Michel Marteron, le mari de Marie-Claire

– Gérard Meylan : Raoul, beau-frère, collègue cégétiste et ami d’enfance de Michel

– Marilyne Canto : Denise, la sœur cadette de Marie-Claire et épouse de Raoul Grégoire Leprince-Ringuet : Christophe Brunet

– Anaïs Demoustier : Flo, la fille de Marie-Claire et Michel

– Adrien Jolivet : Gilles, le fils de Marie-Claire et Michel

Bande-annonce vidéo

Comme toujours ou presque depuis 2009, Stars-Actu vous propose la bande-annonce officielle de votre film

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés