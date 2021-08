Un si grand soleil : Jérôme soupçonné, Laetitia et Serge se retrouvent, ce qui vous attend jeudi 5 août (épisode n°704 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°704 qui sera diffusé le jeudi 5 août, Jérôme Marquant est soupçonné par la police.



En effet, Maryline prévient Alex de ses soupçons sur le fils Marquant. La police décide alors arrêter le père et le fils et de les placer en garde à vue. Maurice couvre son fils au sujet de son retard quand il était avec Maryline… Mais les investigations de la police sont fructueuses. Le téléphone portable de Jérôme était éteint au moment du dernier meurtre !

De son côté, Camille ment à sa mère pour qu’elle accepte qu’elle parte à Paris avec Kira pendant les vacances de la Toussaint. Elle prétexte vouloir faire le tour des facs alors qu’elle compte aller à un festival de manga… Et elle ment encore en affirmant que les parents de Kira sont d’accord.



Le hasard mène Serge Levars dans le bureau de Laetitia pour défendre un client. Il en profite ensuite pour lui présenter ses excuses et lui reparle de l’opéra. Laetitia lui explique qu’elle était à l’hôpital car sa fille a failli mourir… Levars invite à nouveau Laetitia à boire un verre.

Rendez-vous jeudi 5 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

