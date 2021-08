Un si grand soleil : l’enquête se complique, Johanna prend sa décision, ce qui vous attend mercredi 11 août (épisode n°708 en avance)

5 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°708 qui sera diffusé le mercredi 11 août, l’enquête se complique sérieusement.



En effet, alors que Lucille interpelle le procureur Bernier pour en savoir plus sur l’avancée de l’enquête, celui-ci met la pression à Becker. Mais la police apprend par les stups que le meurtrier de Rodolphe Lantini est un dealer, il a avoué. Quant à Sébastien Latour, sa mort serait due à une défaillance mécanique sur sa voiture, qui avait été rappelée par la marque mais qu’il n’avait pas fait réparer…

Reste donc que la mort de Bernard Genton à expliquer. Sa femme prépare ses funérailles, une crémation. Elle avoue à Maryline qu’il voulait être enterré mais qu’il n’est plus là pour décider…



De son côté, Johanna a pris sa décision. Elle va ouvrir son cabinet et signe le bail. Elle annonce la nouvelle à Guilhem, qui pense qu’elle fait une erreur…

Quant à Alice, elle informe Elisabeth qu’Arthur a décidé de suivre son père en cavale et de ne pas rentrer à Montpellier !

Rendez-vous mercredi 11 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

