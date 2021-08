« La Carte aux trésors » du 11 août 2021 : ce soir sur France 3, direction le Lot-et-Garonne

5 ( 4 )



« La Carte aux trésors » du 11 août 2021. Ce soir sur France 3 nouveau numéro inédit de votre jeu d’aventures « La Carte aux Trésors ». Et pour ce retour, direction le Lot-et-Garonne.



Ce nouveau numéro inédit en Nouvelle-Aquitaine va nous entraîner sur une zone de jeu qui longe le Lot et la Garonne, de Duras au nord à Nérac au sud, en passant par Monflanquin.

« La Carte aux trésors » du 11 août 2021 : au programme ce soir

Les deux candidats, Delphine et Jean-François, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera aux quatre coins du département pour percer les secrets des châteaux parmi les plus beaux de France. Passages dissimulés, galeries souterraines, portes dérobées, fontaines miraculeuses… Pour la première fois depuis des siècles, les vieilles pierres nous révèleront leurs mystères. Ils partiront ensuite conter fleurette, mais pas forcément au milieu des iris ou des nénuphars, mais dans le sillage du « Vert-Galant », le roi de France Henri IV, connu pour ses innombrables conquêtes féminines. Enfin, ils survoleront les champs pour découvrir la folle histoire de la prune, véritable emblème de la région.

« La Carte aux trésors » est de retour ce soir sur France 3.



La Carte aux Trésors compense les émissions carbone de ses hélicoptères avec Reforest’Action et participe à un programme de replantation d’arbres en France

