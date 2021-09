Un si grand soleil : Céline terrifiée, Margot efficace, ce qui vous attend vendredi 24 septembre (épisode n°738 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Après la déprogrammation de ce soir, si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°738 qui sera diffusé le vendredi 24 septembre, Céline est terrifiée !



En effet, elle se rend au commissariat et explique à Manu les menaces dont elle a été victime… Elle porte plainte et demande une surveillance policière. Mais Manu ne comprend pas grand chose à son histoire et lui explique ne pas avoir assez d’élément pour la mettre sous surveillance. Manu appelle Serge pour qu’il rejoigne sa cliente. Sur place, Serge explique à Manu que Céline est un peu parano depuis la mort de sa tante…

Manu remet à Serge le porte-documents tandis que Céline fait ses bagages, elle veut quitter Montpellier. Claire appelle Céline en changeant sa voix… Elle affirme être prête à lui remettre les documents si elle fait exactement ce qu’elle lui dit.



De son côté, Margot débute au cabinet de Johanna et Florent. Alors que ce dernier doit encore bosser sur l’affaire de la Porsche volée, il remet un dossier à Margot. Elle se révèle très efficace et fait du bon travail, Florent et Johanna la félicitent.

Mais le soir, Margot dine avec Cécile et Christophe… Ce dernier ne se gêne pas pour démonter Johanna. Il affirme qu’elle ne l’a recrutée que par intérêt.

Rendez-vous mercredi 22 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

