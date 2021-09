Ici tout commence spoiler : Célia très remontée contre Solal (VIDEO)

5 ( 1 )



Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Célia va être très remontée contre Solal après avoir découvert le plan de vengeance de Ambre contre Maxime dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ».



Et dans quelques jours, Célia ne veut plus avoir à faire avec Solal, qui tente de se justifier et lui déclare qu’il est amoureux d’elle !



Furieuse, Célia en veut à Solal et lui reproche de l’avoir manipulé avec Ambre. Il tente de lui déclarer sa flamme et de lui avouer son amour mais cette dernière n’a plus confiance en lui.

Ici tout commence spoiler Célia ne digère pas les mensonges de Solal

