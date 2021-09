« Beaux-parents » : histoire et interprètes du film proposé par M6 ce soir (mardi 21 septembre 2021)

4.5 ( 11 )



« Beaux-parents » d’Hector CABELLO REYES est diffusé pour la première fois en clair ce soir dès 21h05 sur M6. Possibilité de voir le film en streaming vidéo via 6Play et sa fonction direct.



« Beaux-parents » : l’histoire

Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher…

Le saviez-vous ?

– C’est Bruno Bénabar qui a eu l’idée de « Beaux-parents ». Il avait écrit une chanson sur ce sujet : que se passe-t-il quand un couple se sépare et que les beaux-parents prennent fait et cause pour leur gendre et pas pour leur fille ? « Bruno se demandait s’il n’y avait pas là un sujet… J’ai immédiatement confirmé son impression en me disant que si on le décortiquait bien, on trouvait des conflits à tous les étages, qu’un premier regard hâtif ne permet peut-être pas de saisir. C’est le genre de super idée qui tient en une phrase mais qui contient tout ! », déclare Héctor Cabello Reyes, le réalisateur.

– On retrouve Charlie Bruneau (Roxanne dans « En famille »), qui incarne Garance, la fiancée d’Harold (Bénabar). C’est son premier grand rôle au cinéma. « Héctor ne me connaissait pas, c’est Alain Kappauf qui lui a parlé de moi. Il a vu ce que je faisais et à partir du moment où il a été intéressé, il m’a donné toute sa confiance… C’est du pain béni pour un comédien ! » – Charlie Bruneau.



– Frédéric Bouraly, (José dans « Scènes de ménages »), est également au casting du film et il est du lundi au vendredi sur M6 dès 20.10 dans la nouvelle saison inédite de « Scènes de ménages », fiction quotidienne la plus suivie

Casting, interprètes

Avec dans les rôles principaux : Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar, Charlie Bruneau, Bruno Salomone, Frédéric Bouraly…

Bande-annonce

Et on finit comme souvent avec la bande-annonce officielle de votre film…

