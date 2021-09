« Commissaire Dupin » du 5 septembre 2021 : histoire et interprètes de l’épisode « La Croix d’Emma » , ce dimanche sur France 3

3.7 ( 3 )



« Commissaire Dupin » du 5 septembre 2021. Il vous manquait ? Ce soir le « Commissaire Dupin » est de retour sur France 3 pour un épisode inédit. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première replay et streaming vidéo sur France.TV.



« Commissaire Dupin » du 5 septembre 2021 : histoire et interprètes de l’épisode de ce dimanche soir

Épisode 8 : La Croix d’Emma

Alors que Dupin prend un café en terrasse, un corps s’écrase à ses pieds. C’est le docteur Chaboseau qui vient de tomber de son balcon. L’homme décède après avoir essayé de prononcer quelques mots. La femme du médecin est très confuse car elle a pris des somnifères, elle pense avoir vu quelqu’un dans l’appartement. Mais n’était-ce pas tout simplement Sieren Cléac, la nouvelle serveuse du café, qui venait de lui apporter son petit déjeuner ?

Interprètes et personnages

Et avec au casting de cet épisode…

Avec Pasquale Aleardi (Commissaire Georges Dupin), Jan Georg Schutte (Kadeg), Annika Blendl (Nolwenn), Christina Hecke (Claire Lannoy), Tatja Seibt (Virginie Dupin), Hans-Uwe Bauer (Bracan Priziac), Amy Benkenstein (Sieren Cléac), Peter Benedict (Jodoc Luzel), Julika Jenskins (Claudine Luzel), Karin Giegerich (Maelle Chabosseau), Joahnnes Klaussner (Félix Chabosseau)…



Juste après…

Juste après cet inédit, rediffusion de l’épisode « Les secrets de Brocéliande »

Lors d’une escapade dominicale dans la forêt de Brocéliande, le commissaire Dupin manque de renverser une jeune femme qui vient de trouver le cadavre de son mari, Fabien Cadiou. Quelques instants plus tard – et non loin de là -, le corps de Paul Picard est découvert. Dupin apprend que les deux hommes étaient les meilleurs amis. Passionnés par la légende du roi Arthur, ils s’étaient opposés à la construction d’un parc d’attractions dans la forêt de Brocéliande. Ils étaient en conflit avec le promoteur du projet, qui devient alors un suspect idéal.

Le « Commissaire Dupin » mène l’enquête ce soir sur France 3. Serez-vous à ses côtés ?

