« Jason Bourne 5 » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir (dimanche 5 septembre 2021)

« Jason Bourne 5 » est un film de Paul Greengrass sorti en 2016 et qui met en scène Matt Damon et le français Vincent Cassel. Et il est mode rediffusion ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct).



Dans ce nouveau chapitre de la franchise Jason Bourne, l’ancien agent le plus mortel de la CIA se voit forcer de sortir de l’ombre.

« Jason Bourne 5 » : l’histoire

Réduit à participer à des combats illicites à mains nues pour assurer sa survie, Jason Bourne s’évertue à rester loin des radars de la CIA, en Grèce. En Islande, Nicky Parsons, proche d’un hackeur lanceur d’alerte, parvient à infiltrer les dossiers noirs de Treadstone et découvre l’implication du père de Bourne. Elle décide de l’en informer et lui donne rendez-vous sur la place Syntagma d’Athènes, en pleine manifestation. Ce qu’elle ignore, c’est qu’elle conduit la CIA tout droit vers Bourne. La chasse à l’homme recommence, mais qui chasse qui ?

Casting, interprètes

Au casting Matt Damon, Julia Stiles, Alicia Vikander, Vincent Cassel ou bien encore Tommy Lee Jones.



Nouveau succès d’audience ?

Lors de sa dernière diffusion sur une grande chaîne, c’était en 2019 sur TF1, le film avait plutôt bien fonctionné en réunissant 4.3 millions d’amateurs du genre, soit 19 % du public présent devant son poste de télévision.

Bande-annonce

On termine comme toujours depuis 2009 avec la bande-annonce de votre film…

