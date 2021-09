Demain nous appartient du 30 septembre : Victoire va se réveiller (résumé + vidéo épisode 1025 en avance)

5 ( 3 )



Annonces





Demain nous appartient du 30 septembre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1024 de DNA – L’opération de Victoire a été plus compliquée que prévu dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et ce soir, alors que Victoire est phase de réveil, William confie à Sandrine qu’il ne peut pas se prononcer, les prochains jours vont être décisifs !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Victoire au plus mal, Chloé et Alex se rapprochent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 27 septembre au 1er octobre)





Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1025

Georges et Sandrine veillent sur Victoire endormie et perfusée sur son lit d’hôpital. Le médecin les prévient et les rassure sur son été de santé. Les premiers résultats son encourageant mais il faut rester vigilant et surtout patient !



Annonces





D’étranges phénomènes se produisent dans l’hôpital Saint-Clair… Le personnel soignant s’inquiète pour Victoire, dont le comportement semble avoir changé. Flore doute de sa relation avec Alex. Maud tombe sous le charme de la mauvaise personne.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1025 du 30 septembre 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés