« Equalizer 2 » : histoire et interprètes du film de TF1 ce soir, dimanche 12 septembre 2021

« Equalizer 2 » est un film d’action d’Antoine Fuqua qui est diffusé pour la première fois en clair sur TF1. Rendez-vous sur la chaîne dès 21h05 ou en streaming via la fonction direct du site et/ou de l’application MYTF1.



Il s’agit, mais vous l’aurez compris, de la suite d’Equalizer du même réalisateur, sorti en 2014.

« Equalizer 2 » : l’histoire

Si vous avez un problème et que vous ne savez pas vers qui vous tourner, le mystérieux et insaisissable Robert McCall est le justicier dont vous aurez besoin. Cette fois, le passé de McCall le rattrape lorsque des bandits tuent Susan Plummer – sa meilleure amie et ancienne collègue. Maintenant, pour se venger, McCall doit affronter une équipe d’assassins hautement qualifiés qui ne reculeront devant rien pour le détruire.

Interprètes

Au casting : Denzel Washington, Pedro Pascal, Ashton Sanders, Bill Pullman et Melissa Leo.



Le saviez-vous ?

Les deux films « Equalizer » et « Equalizer 2 » sont inspirés de la série télévisée américaine éponyme diffusée sur CBS de 1985 à 1989

Bande-annonce officielle

En attendant cette diffusion sur TF1, (re)découvrez la bande-annonce officielle du film.

