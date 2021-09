« Médecin de campagne » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, dimanche 12 septembre 2021

5 ( 1 )



« Médecin de campagne » de Thomas Lilti est en mode rediffusion ce soir, dimanche 18 septembre 2021 sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV



« Médecin de campagne » : l’histoire

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, sept jours sur sept. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Elle va devoir s’adapter à cette nouvelle vie et remplacer celui qui se croyait irremplaçable.

Interprètes

François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan…

Le saviez-vous ?

C’est en septembre 2018 que le film a été diffusé pour la première fois en clair, c’était déjà sur France 2. Il avait alors convaincu 3.75 millions de téléspectateurs pour 16.8% de part de marché.



Bande-annonce : vidéo

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore vue, voici la bande-annonce de votre film.

Retrouvez votre film ce soir sur France 2 et France.TV

