« Faut pas rêver » du 29 septembre 2021 : thème, sommaire et reportages de ce soir « Le cœur au Pays basque »

« Faut pas rêver » du 29 septembre 2021. Ce soir votre magazine « Faut pas rêver » vous donne rendez-vous dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV. Et ce nouveau numéro inédit a pour thème « Le cœur au Pays basque ».



L’âme basque, c’est d’abord une ambiance, une force, un tempérament… Philippe Gougler va très vite s’en imprégner.

Sous les ordres de Rosa, la barreuse de traînière, il va apprendre le sens du collectif et devoir ramer dans le bon tempo. Aux côtés de Gorka, le chantre bayonnais, il plonge dans l’univers des peñas au cœur de la ville de Bayonne si attachante !

Philippe va prendre de la hauteur en paramoteur avec Olivier aux commandes et profiter pleinement de la beauté des paysages, mais une surprise l’attend à l’arrivée… une jument pottok qu’il va apprendre à traire. Mikkel, son propriétaire, tire le lait pour en faire du caramel ou du savon pour le corps ! Caroline, de son côté, se sert du crottin de ces pottoks pour fabriquer… des luminaires.



Quant à Timothée, il révolutionne avec son père, Philippe, l’univers de l’espadrille, leurs dernières créations s’exportent jusqu’au Japon. Sam, le poète des sables, laisse, lui, s’exprimer sa créativité sur la plage. Philippe va le contempler réaliser son œuvre éphémère à l’aide d’un râteau.

Une fin de périple tout en poésie au cœur d’un Pays basque hors des sentiers battus.

Les différents reportages

Greg Rabejac, le photographe aquatique

(tourné à Saint-Jean-de-Luz et Iraty)

C’est l’histoire d’un photographe magicien, capable de sculpter les vagues, captées dans leur élan ! Greg Rabejac est un amoureux de la nature et tente de sensibiliser par son travail sur les richesses du Pays basque, sur la côte ou à l’intérieur des terres. Là où les rivières sont d’une pureté incroyable ! La preuve : la présence d’un petit mammifère, aquatique comme lui… le rat trompette, endémique des Pyrénées et indicateur de l’extrême qualité des rivières basques.

Pampi Laduche : le cœur sur la main

(tourné à Ascain)

On le surnomme le Maradona français de la pelote… Pampi est devenu champion du monde amateur à l’âge de 19 ans, avant de décrocher à deux reprises le titre de Champion d’Espagne à mains nues, une première pour un Français. Aujourd’hui, Pampi est dans la transmission. Nous le suivrons avec deux jeunes espoirs de la pelote basque dont il dit qu’elles vont « aller très loin… Pas loin… TRÈS loin ! ».

Espadrilles, une affaire de famille

(tourné à Mauléon-Licharre)

Depuis cinq générations, la famille de Timothée fabrique des espadrilles au Pays basque. Mauléon-Licharre est depuis près de 150 ans la capitale française de l’espadrille. Après avoir vécu au Pérou, à Londres et Barcelone, Timothée est revenu sur ses terres natales. Il a changé de vie pour reprendre, avec son père, Philippe, un atelier où, avec une petite équipe familiale, ils répètent des gestes traditionnels. Toutes leurs espadrilles sont cousues main et s’exportent aux quatre coins du monde. D’ailleurs, Timothée et son père préparent une commande spéciale pour des clients japonais : une espadrille locale et écologique faite avec de la laine de brebis basques et une semelle en pneu recyclé que Timothée va trouver au Pays basque espagnol. Un savoir-faire ancestral, mais surtout une grande aventure familiale !

Découvrez le Pays Basque autrement, une région magnifique et de caractère. C’est ce soir dans « Faut pas rêver » sur France 3.

