4.9 ( 9 )



Annonces





« Dans le cœur des Français » du 29 septembre 2021. Nouveau numéro inédit du magazine de C8 « Dans le cœur des Français » ce soir dès 21h15. Cette semaine il est consacré à Bernard Tapie. Rendez-vous sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo et replay sur Mycanal.fr.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Dans le cœur des Français » du 29 septembre 2021 : ce soir, Bernard Tapie

Au début des années 80, les Français découvrent à la télévision un jeune chef d’entreprise ambitieux au style décomplexé : Bernard Tapie. Grâce à son ascension fulgurante dans les affaires, il devient rapidement une personnalité médiatique très populaire que l’on s’arrache alors dans toutes les émissions à succès.

Depuis quatre décennies, entre les Français et cet homme atypique, entrepreneur, dirigeant sportif, homme politique, chanteur, acteur et animateur, une relation particulière s’est tissée… Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Bernard Tapie ne laisse personne indifférent. Tout au long de sa carrière, il n’a eu de cesse d’intervenir dans les médias pour parler de ses succès et de ses échecs, pour défendre avec panache ses convictions et pour combattre avec courage ses adversaires, et plus récemment, sa maladie.

En mêlant images d’archives exceptionnelles et interviews exclusives de personnalités et de journalistes qui connaissent bien Bernard Tapie (Pascal Praud, Franz-Olivier Giesbert, René Malleville, Laurence Ferrari, Cyril Hanouna, Gilles Verdez, Isabelle Morini-Bosc et Gaspard Gantzer), ce documentaire inédit revient sur les nombreux combats qui ont jalonné la vie de l’homme d’affaires et décrypte la personnalité complexe de cette incroyable «bête médiatique ».



Annonces





“Il a osé dans les affaires, il a osé en politique, il a osé au cinéma, au théâtre, il a osé tout le temps. Je crois que c’est une belle leçon de vie.” #DansLeCoeurDesFrançais : Bernard Tapie, mercredi 29 septembre à 21:15 sur C8 pic.twitter.com/JDaqDPwwhs — C8 (@C8TV) September 27, 2021

« Dans le cœur des Français » avec Bernard Tapie, ce soir sur C8 et Mycanal.Fr

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés