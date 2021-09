« Fugueuse » : histoire et interprètes de la nouvelle série de TF1 qui débute ce soir (jeudi 23 septembre 2021)

5 ( 5 )



« Fugueuse » : histoire et interprètes de la nouvelle mini-série de TF1. C’est ce soir, jeudi 23 septembre 2021, que vous découvrirez la nouvelle mini-série de TF1 « Fugueuse ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



« Fugueuse » : l’histoire

Vicki Andren Fugueuse raconte la descente aux enfers de Léa, une ado sans histoires entourée d’une famille aimante, tombée sous l’emprise d’un homme plus âgé qui, croit-elle, va l’aider à réaliser ses rêves. Follement amoureuse, elle ne réalise pas la manipulation dont elle est victime et s’enfonce aveuglément dans la prostitution et la violence.

Une chambre glauque. Léa, 16 ans, y est retenue prisonnière. Dans la chambre voisine, une autre jeune fille, compagne de misère… Comment Léa est-elle arrivée là ?

Quatre mois plus tôt. Passionnée de danse, Léa ambitionne d’intégrer le Conservatoire de danse de Paris. Récemment, elle s’est liée d’amitié avec Chris, une danseuse, vixen dans les clips de rap. Ses parents sont attentionnés et aimants, mais l’adolescente commence à vouloir s’affranchir de l’autorité parentale et ça coince quand ils lui refusent un week-end à Amsterdam avec ses meilleures amies Camille, Marie, et Medhi, son petit ami.



Désabusée, elle accepte l’invitation de Chris à venir à un show de rap en boîte de nuit et fugue. Elle rencontre les chanteurs du groupe Kil, Nico et Micka, et tombe sous le charme. Elle passe la nuit avec eux. Le lendemain, les parents, morts d’inquiétude, la cherchent et finissent par prévenir la police. Quand Léa rentre, son père lui confisque son portable et la prive de sorties. La confiance, ça se mérite. Dans la soirée, Nico la contacte sur son ordinateur et Léa accepte son invitation sur Facebook…

Interprètes : casting

Et avec dans les rôles principaux :

Michaël Youn,

Sylvie Testud,

Fanny Cottençon,

Romane Jolly,

Julie Depardieu,

Stanley Weber,

Willy Cartier,

Nathanaël Beausivoir,

Margot Dufrene,

Mona Bérard,

Lucille Guillaume,

Llies Kadri,

Shirine Boutella,

Arié El Maleh,

Yseult.

…

Ce soir sur TF1 découvrez l’histoire de Léa, une jeune adolescente éperdument amoureuse… qui va vivre L’ENFER.

