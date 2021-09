Un si grand soleil déprogrammé : pas d’épisode ce jeudi 23 septembre

5 ( 1 )



Nouveau chamboulement dans la diffusion de la série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, ce soir en fin d’épisode, la chaîne a annoncé via un bandeau en bas de l’écran que le feuilleton quotidien ne serait pas diffusé ce jeudi 23 septembre.



L’épisode initialement prévu jeudi soir sera donc finalement diffusé le vendredi 24 septembre.



Et aucune info n’a été transmise concernant la raison de cette déprogrammation de « Un si grand soleil ». Mais c’est certainement pour prendre l’antenne plus tôt pour l’émission politique « Elysée 2022 », présentée par Léa Salamé et Thomas Sotto.

