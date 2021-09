Hommage à Jean-Paul Belmondo : France 2 propose ce soir « L’as des as » et déprogramme « Deux femmes »

4.2 ( 5 )



Hommage à Jean-Paul Belmondo. France 2 bouleverse également sa grille ce soir pour rendre hommage à Jean-Paul Belmondo décédé aujourd’hui à l’âge de 88 ans.



Au programme de cette soirée

🔸 21h05 : le film « L’as des as »

🔸 22h40 : le documentaire « Un jour un destin : Belmondo l’enfant terrible »

« Deux femmes » : déprogrammation

En conséquence la chaîne déprogramme le téléfilm « Deux femmes » qui devrait être diffusé ce soir avec Odile Vuillemin et Agathe Bonitzer.



Hommage à Jean-Paul Belmondo : France 2 propose « L’as des as »

L’histoire

Jo Cavalier, qui fut pendant la Grande Guerre l’un des pilotes les plus héroïques de la toute nouvelle aviation, est devenu l’entraîneur de l’équipe française de boxe. Le 1er août 1936, il conduit celle-ci aux Jeux olympiques de Berlin. Dans le train, un garçon de 10 ans, Simon Rosenblum, reconnaît Jo et lui demande un autographe.

Avec au casting Jean-Paul Belmondo, Marie-France Pisier, Rachid Ferrache…

Et juste après

Le documentaire « Jean-Paul Belmondo, l’enfant terrible » dans le cadre de l’émission « Un jour, un destin » (rediffusion)

Jean-Paul Belmondo a tourné près de 75 films avec les plus grands cinéastes, tenu dans ses bras les plus belles actrices et joué dans une trentaine de pièces de théâtre. Roi du box-office, icône de la Nouvelle Vague, cascadeur hors-norme, acteur caméléon capable de passer de Jean-Luc Godard à Gérard Oury, d’« À bout de souffle » à « L’As des as ».

Sa gouaille sympathique, sa nonchalance pétillante et son style flamboyant ont marqué un demi-siècle de cinéma français. Coup de projecteur sur l’histoire d’un jeune homme de bonne famille qui n’a jamais cessé de vouloir plaire à son père sculpteur et dont la vie et la carrière ont été rythmées par le goût de la liberté et de l’amusement.

