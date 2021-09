Hommage à Jean-Paul Belmondo : TF1 déprogramme « Une mère parfaite » et propose le film « Itinéraire d’un enfant gâté »

4.1 ( 8 )



Hommage à Jean-Paul Belmondo. En ce lundi 6 septembre 2021, TF1 déprogramme le lancement de sa série « Une mère parfaite » dont les deux premiers épisode devaient être diffusés ce soir. La chaîne a en effet choisi de rendre hommage à Jean-Paul Belmondo qui est décédé aujourd’hui à l’âge de 88 ans.



Déprogrammation « Une mère parfaite » : en hommage à Jean-Paul Belmondo, TF1 diffuse « Itinéraire d’un enfant gâté »

L’histoire : Abandonné par sa mère, le petit Sam Lion est recueilli par un forain. Il devient un enfant de la balle, mais voit sa carrière brisée après une chute. Il se reconvertit alors dans les affaires et lance une entreprise de nettoyage des grandes villes, qui prospère au-delà de toute espérance. Sam se marie deux fois et a un enfant de chacune de ses épouses : Victoria et Jean-Philippe. Un jour, lassé de ses responsabilités, Sam décide de tout plaquer ; il part seul en mer et disparaît officiellement. En fait, il prend le large et visite le monde à son rythme. Un jour, il est reconnu par Al, l’un de ses anciens employés, barman dans une réserve africaine

Casting

Au casting de ce film devenu culte : Jean-Paul Belmondo, Richard Anconina, Marie-Sophie L., Lio, Pierre Vernier, Béatrice Agenin, Jean-Philippe Chatrier, Daniel Gélin, Paul Belmondo, Michel Beaune

Bande-annonce

Redécouvrez la bande-annonce de votre film.



