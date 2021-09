Plus belle la vie en avance : César parle à Emma (vidéo PBLV épisode n°4365)

5 ( 3 )



Emma va bientôt réaliser que Baptiste et Barbara ont une forte complicité dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, en fin de semaine, alors qu’Emma est avec César entrain de visionner les photos de leur saut en parachute, elle se félicite que leurs partenaires s’entendent si bien.



Dans l’épisode de vendredi prochain, César lui fait ainsi remarquer qu’ils sont un peu trop proches…



César souligne le fait qu’ils sont de plus en plus complices et il insinue que ça pourrait déraper. César demande à Emma comment elle le prendrait s’il se passait quelque chose entre eux. Emma trouve la question vraiment étrange et ne sait pas quoi répondre.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4365 du 10 septembre 2021



▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi :EXCLU Plus belle la vie : Baptiste amoureux de Barbara, Léa et Jean-Paul déménagent (infos PBLV) en cliquant ICI

