« Jean-Jacques Goldman : la grande soirée anniversaire » : le 6 octobre 2021 sur M6

« Jean-Jacques Goldman : la grande soirée anniversaire » c’est pour le mercredi 6 octobre 2021 dès 21h05 sur M6 et streaming puis replay sur 6PLAY.



« Jean-Jacques Goldman : la grande soirée anniversaire » : à propos

Cette année, Jean-Jacques Goldman fête ses 70 ans et ses 50 ans de carrière ! Pour célébrer l’événement, les plus grandes stars françaises se réunissent pour un prime anniversaire exceptionnel ! Calogero, Louane, Amir, Florent Pagny, Clara Luciani, Kendji, Soprano, Amel Bent, Michael Jones, Julien Doré, Vitaa, Patrick Fiori, Hélène Segara, Benabar et tant d’autres seront présents pour mettre à l’honneur l’artiste préféré des Français

Ils ont chacun choisi une chanson dans le répertoire de Jean-Jacques Goldman et nous raconteront ce qu’elle représente pour eux ! Spectacle, émotion et souvenirs seront au rendez-vous pour cette grande fête orchestrée par Marie Portolano. De “Envole moi” à “Là-bas”, de “Je te donne” à “Il suffira d’un signe”, vous allez redécouvrir tous vos titres préférés du répertoire de Goldman mais pas que ! Nos artistes reprendront aussi les tubes que Jean-Jacques Goldman a écrits pour d’autres comme “Je te promets” de Johnny Hallyday ou encore “Pour que tu m’aimes encore” de Céline Dion…

Avec « Jean-Jacques Goldman : la grande soirée anniversaire », préparez-vous à redécouvrir tous ces titres cultes et à vivre un anniversaire qui s’annonce inoubliable !



