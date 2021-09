« Le Meilleur Pâtissier » saison 10 : dès le 7 octobre 2021 sur M6

4.6 ( 10 )



Annonces





« Le Meilleur Pâtissier » saison 10 c’est à partir du jeudi 7 octobre 2021 sur M6 et bien sûr en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Le Meilleur Pâtissier » saison 10 : présentation

10!ùe saison pour l’émission pâtissière qui fait saliver les papilles de 3.5 millions de téléspectateurs et 28% des FRDA-50 ans !

Pour cet anniversaire de l’émission la plus réconfortante du PAF, beaucoup de nouveautés : l’arrivée de Marie Portolano, une nouvelle phase de sélection, de nouvelles épreuves, des guests comme Louane ou Julien Doré mais toujours l’inamovible duo composé de Mercotte et Cyril Lignac.

Un voyage au pays de la gourmandise qui conduira les pâtissiers amateurs jusqu’au passage secret de la tente, les menant à l’incroyable théâtre du Meilleur Pâtissier.



Annonces





Cette 10e promotion devra rivaliser de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française !

Parmi les nouveautés de la saison

Une nouvelle épreuve pour Cyril Lignac. Avec un handicap de temps et une recette incomplète, le Chef affrontera les pâtissiers amateurs encore en lice sur une épreuve technique de Mercotte des plus complexes ! Alors “Qui peut battre Cyril ?”

Carton d’audience pour la saison précédente

La saison 9 a été un vrai succès d’audience avec pluie de records pour l’émission du 30 décembre 2021 :

– 4.2 millions de téléspectateurs, soit la 3 e meilleure audience historique de la marque

– 18% de part de marché sur l’ensemble du public, soit un record 4+ depuis 4 ans

– jusqu’à 35% AUPRÈS DES FRDA-50, soit un record histoire sur cette cible

– jusqu’à 29% AUPRÈS DES -50 ANS, la soit la 2e meilleure performance -50 ans historique de la marque

Saison anniversaire pour « Le Meilleur Pâtissier » à compter du 7 octobre 2021 sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés