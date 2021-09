Un si grand soleil en avance : Florent accepte de s’associer à Johanna (résumé + vidéo épisode n°731 du 14 septembre 2021)

5 ( 1 )



Un si grand soleil du 14 septembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alors que Claire risque gros, Florent lui annonce grande nouvelle ce soir dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, il a décidé d’accepter la proposition de Johanna !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 731

Florent et Claire se retrouvent en fin de journée. Après l’article à charge publié sur un blog, Florent demande à Claire si elle veut porter plainte pour diffamation. Elle refuse pour ne pas leur accorder de crédit et Florent lui annonce alors une nouvelle importante. Il va accepter de s’associer avec Johanna, qui l’a beaucoup touché en affirmant être prête à défendre Claire.



Et alors qu’un cambriolage a lieu dans un garage de voitures de luxe, Johanna veut trouver un nouvel associé. Quant à Camille, elle s’entête. Et, sur Internet, un article malveillant commence à circuler.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 14 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

