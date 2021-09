« Cauchemar en cuisine » du 15 septembre 2021 : ce soir direction Notre-Dame-de-Vaulx

5 ( 4 )



« Cauchemar en cuisine » du 15 septembre 2021. Nouvelle soirée « cauchemardesque » ce soir pour un restaurant en difficulté, enfin au début en tout cas. Un numéro inédit de « Cauchemar en cuisine » vous sera en effet proposé dès 21h05 sur la chaîne. Accès ensuite en replay et/ou en streaming sur 6Play.



Pour ce premier numéro de la rentrée, direction Notre-Dame-de-Vaulx

« Cauchemar en cuisine » du 8 septembre 2021 : demandez le programme

Notre-Dame-de-Vaulx

C’est à Notre-Dame-de-Vaulx, en Isère, que Béatrice a fait appel au chef Philippe Etchebest. Avec son compagnon Patrice, ils ont ouvert un restaurant il y a près de deux ans et, aujourd’hui, leur situation est au plus mal : la fermeture est proche.

Pourtant situé dans un charmant village de montagne, le chef a vite déchanté quand il a découvert le restaurant : entre la décoration dédiée aux motos et à Johnny Hallyday, des plats qui ne donnent vraiment pas envie et surtout une cuisine dans un état déplorable, Philippe Etchebest s’est retrouvé face à un couple complètement déboussolé et sans aucune réaction.



Pour tenter de leur venir en aide, le chef a mis en place une nouvelle méthode avec un électrochoc : il a demandé aux clients de noter leur repas et a une nouvelle fois sollicité Mallory Gabsi, un ancien candidat de Top Chef, pour gérer un gros service avec eux. Et ce service, le Chef Etchebest va l’analyser en compagnie de Béatrice et Patrice pour déterminer s’ils sont capables d’ouvrir à nouveau et de tenir un restaurant…

Juste après…

Dès 22h55, rediffusion de deux numéros :

– Saint-Astier

– Marseille

"Si j’étais venu avant je n’aurais même pas mangé" 😵

Le @Chef_Etchebest enchaîne les découvertes troublantes dans la cuisine de Béatrice.

📺 #CauchemarEnCuisine, inédit, mercredi à 21.05 pic.twitter.com/CCPiT3co99 — M6 (@M6) September 13, 2021

Bonne soirée avec le Chef Etchebest qui une nouvelle fois va être totalement déboussolé par ce qu’il va découvrir…

