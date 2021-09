« Secrets d’histoire » du 27 septembre 2021 : ce soir, partez sur les traces de la Bête du Gévaudan…

4.6 ( 10 )



Annonces





« Secrets d’histoire » du 27 septembre 2021. Ce soir, dans un numéro inédit de Secrets d’histoire, Stéphane Bern nous propose de partir en Lozère sur les traces de la bête du Gévaudan, un mystère et un épisode marquant du XVIIIe siècle en France.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.

Face à une population terrorisée, Louis XV a tout fait pour débarrasser le royaume de cette bête qui a terrifié ses sujets… ordonnant même à l’un de ses meilleurs chasseurs de libérer le Gévaudan de cette maudite bête.

« Secrets d’histoire » du 27 septembre 2021 : sur les traces de la Bête du Gévaudan…

Présentation officielle de l’émission par la chaîne

Dans ce nouveau numéro inédit de Secrets d’Histoire, Stéphane Bern nous emmène sur les traces d’un des animaux les plus mystérieux et terrifiant de l’histoire de France : la Bête du Gévaudan !



Annonces





Plus qu’une légende, ce sont bien des faits réels qui se sont déroulés au XVIIIème siècle, sous le règne de Louis XV. A l’époque, une bête féroce est à l’origine de dizaines de morts et de centaines de blessés dans une contrée isolée du royaume, le Gévaudan.

Traquer ce prédateur, dont on n’arrive pas à définir l’espèce, s’avère bien plus compliqué que prévu. Les meilleurs chasseurs, soldats ou encore louvetiers affluent en Gévaudan, mais rien n’y fait, la redoutable bête reste insaisissable.

Les gazettes de l’époque transforment ces événements étranges en un véritable feuilleton. Les lecteurs du monde entier sont tenus en haleine avec ces nouvelles inquiétantes. Excédé par la mauvaise presse et par les échecs successifs, Louis XV doit prendre des mesures draconiennes. Il va jusqu’à envoyer son meilleur chasseur.

Quelle issue aura cette traque de plus de 1000 jours, ponctuée de nombreux rebondissements ? Et surtout, comment ces attaques atroces vont donner naissance à un mythe qui 250 ans plus tard déchaîne toujours les passions ?

Et avec la participation de…

Alexandre Astier – Réalisateur

Soline Anthore-Baptiste – Historienne

Nicolas Baptiste – Historien

Benoît Baud’huin – Vétérinaire

Oriane Beaufils – Conservateur du patrimoine au château de Fontainebleau

Alain Bonet – Spécialiste de la Bête du Gévaudan

Jean-Paul Chabrol – Historien

Guy Crouzet – Historien de la Bête du Gévaudan

Hélène Delalex – Conservateur du patrimoine au château de Versailles

Pauline Gendry – Directrice des archives de la Lozère

Catherine Hermary-Vieille – Écrivain

Bruno Jaudon – Historien

Magali Lacousse – Archiviste paléographe aux Archives nationales

Évelyne Lever – Historienne

Sylvain Macchi – Responsable zootechnique « Les loups du Gévaudan »

Alexandre Maral – Conservateur général au château de Versailles

Jean-Marc Moriceau – Professeur d’histoire moderne à l’université de Caen

Clément Oury – Conservateur à la bibliothèque du Muséum national d’histoire naturelle

Jean-Christian Petitfils – Historien

Dominique Prévôt – Conservateur au musée de l’Armée

Yannick Séité – Historien de la littérature

Bernard Soulier – Président de l’Association « Au pays de la Bête du Gévaudan »

Lydia Zatela – Chargée de recherches documentaires au château-musée de Gien

Ce soir dans « Secrets d’histoire » l’imaginaire et la terreur ne font plus qu’un…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés