« Les 12 coups de midi » : Bruno éliminé avant d’atteindre le million d’euros ? Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

5 ( 5 )



Annonces





« Les 12 coups de midi » : Bruno éliminé avant d’atteindre le million d’euros ? Il n’est plus très loin du million d’euros de gains et donc du record dans un jeu télévisé en France. Mais Bruno y parviendra t-il ? Et s’il était éliminé avant ? Où en est Bruno dans le jeu ? Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? On essaie de répondre à toutes ces questions.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Les 12 coups de midi » : Bruno éliminé avant d’atteindre le million d’euros ?

Et la question que vous vous posez forcément est : Bruno va t-il atteindre ou pas le million d’euro de gains ou sera t-il éliminé avant ? Et bien la réponse est connue : Bruno va bel et bien atteindre le million. Une bonne nouvelle pour ses fans… Ses détracteurs eux vont devoir se faire une raison !

Récapitulatif de son parcours

– 233 participations (record mondial)

– 989.307 € de gains et de cadeaux (record)

– 9 étoiles mystérieuses trouvées (record)

– 87 coups de maître (record)



Annonces





« Les 12 coups de midi » : Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

La nouvelle étoile mystérieuse porte pour l’instant bien son nom. 3 éléments à ce jour : des palmiers, un avion de ligne, et un immeuble que l’on a du mal à identifier. Sur les réseaux sociaux, il se murmure que cela pourrait être le Palais de Justice de Paris.



Annonces



Annonces



Annonces





ET VOUS ? AVEZ-VOUS UNE IDÉE DE QUI SE CACHE DERRIERE CETTE ETOILE MYSTÉRIEUSE ?

Les noms déjà proposés pour cette étoile mystérieuse

Britney Spears, Zinedine Zidane, Victoria Abril, Agustín Galiana, Nicole Kidman, Orlando Bloom.

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés