Plus belle la vie : ce soir, Betty se confie à Kilian (résumé + vidéo épisode 4369 PBLV du 16 septembre 2021)

5 ( 1 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4369 du jeudi 16 septembre 2021 – Betty et Kilian se rapprochent ce soir dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie ». Et alors qu’ils sèchent les cours ensemble, Betty se confie à Kilian…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : César est le maître chanteur, Jacob prêt à tuer Baptiste, Kévin quitte Emilie (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4369

Kevin retourne la situation avec Emma en lui promettant de ne pas laisser l’ambiguïté s’installer avec Camille. Il prétend que cette dernière ne connait pas grand monde et que sa compagnie lui fait du bien. Barbara, Baptiste, César et Emma se rendent pour un nouveau saut au club de parachutisme et sont accueillis par Marion, la nouvelle instructrice qui remplace Maxime au pied levé. Alors qu’ils s’apprêtent à sauter, Baptiste remarque que César regarde Emma intensément…



Annonces





Kilian est incapable de résister au charme de Betty quand elle lui demande de sécher avec lui. Ils vont en bord de mer et Kilian vit un moment idyllique et riche en sensations fortes (les deux ados dévalent des pentes à toute vitesse). Betty révèle à Kilian un peu d’elle-même en lui racontant ce qu’elle a vécu dans son enfance…

Même si Sacha se sent un peu mieux, il est toujours exposé aux petites galères de la vie quotidienne. José lui partage une astuce pour améliorer son quotidien…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4369 du 16 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés