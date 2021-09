« Les enquêtes de Murdoch » du 12 septembre : vos deux épisodes inédits de ce soir

4.2 ( 5 )



Annonces





« Les enquêtes de Murdoch » du 12 septembre 2021. Et voilà c’est parti pour les inédits de la saison 14 de votre « Les enquêtes de Murdoch ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Les enquêtes de Murdoch » du 12 septembre 2021 : résumés de vos épisodes inédits

Rira bien qui rira le dernier

L’arrivée d’un carnaval met la ville en émoi. Murdoch et ses amis en font le tour quand Obie Stratford, un comédien, annonce le spectacle du soir. Soudain, un homme s’écrase à ses pieds. Inspectant le corps, Violet réalise qu’il était déjà mort avant de tomber. Il aurait été électrocuté. Murdoch monte dans les étages de l’hôtel où sont logés les artistes de cirque pour enquêter. Il rencontre notamment un jeune homme se présentant comme l’être humain le plus drôle du monde. Son nom : Charlie Chaplin. Il est décidé à collaborer avec Murdoch et lui raconte comment il a rencontré la victime.

Une adolescence tumultueuse

George a du mal à croire qu’une femme comme Effie Newsome puisse s’intéresser à lui. Il demande conseil à ses collègues. Brackenreid apprend que son fils Bobby est soupçonné de meurtre et en fuite. Sous le choc, l’inspecteur refuse d’en parler à Murdoch. Ce dernier, intrigué, demande à Watts d’enquêter. Quand le policier rentre chez lui, le soir, il découvre que Goldie, la voisine, a livré un repas à Julia. Elle veut s’excuser de les avoir injustement accusés. Murdoch et elle se méfient. Par peur d’être empoisonnés, ils décident de faire analyser les aliments.



Annonces



🔍 Il a un style inimitable… « Les enquêtes de Murdoch » revient pour une nouvelle saison, demain à 21.05 ! pic.twitter.com/3c7fgacKp1 — France 3 (@France3tv) September 11, 2021

« Les enquêtes de Murdoch » revient dès ce soir pour une nouvelle saison inédite. Alors rendez-vous sur France 3 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés