Plus belle la vie : ce soir, Emma harcelée (résumé + vidéo épisode 4358 PBLV du 1er septembre 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4358 du mercredi 1er septembre 2021 – Emma est harcelée par Maxime ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, alors que c’est le grand jour du saut en parachute, Maxime se montre très tactile envers Emma, qui est mal à l’aise. Et Barbara s’en rend compte…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4358

Emma a un mauvais feeling et ne boit pas son verre. Maxime et ses deux potes sont dégoutés. Le lendemain, c’est le grand jour pour le saut, la pression monte chez les quatre amis mais la bonne entente leur fait oublier leurs angoisses. Arrivés au club de parachutisme, Maxime fait comme si rien ne s’était passé la veille avec Emma et leur souhaite à tous la bienvenue. Mais lors des préparatif, Barbara s’aperçoit que Maxime est très proche d’Emma. Cette dernière se braque totalement face à Barbara qui va trop loin dans ses idées…



Carmen a repris du poil de la bête et compte s’inscrire sur un site de rencontre. Valentin quant à lui, a beau s’expliquer face à Laetitia, cette dernière ne veut plus jamais le revoir. Même s’il s’est marié avec Debbie sur un coup de tête pour oublier Laetitia, elle n’a plus confiance en lui. Désormais c’est seule que Laetitia continuera son chemin et pourra compter sur Fanny en cas de coups durs…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4358 du 1er septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

