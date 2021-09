EXCLU Plus belle la vie : Baptiste amoureux de Barbara, Léa et Jean-Paul déménagent (infos PBLV)

4.7 ( 12 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 24 septembre C’est la fin du week-end et comme chaque dimanche soir, si vous êtes accro à la série de France 3 « Plus belle la vie » et impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que le couple Baptiste / Emma est sur le point d’exploser !

En effet, alors que Baptiste et Barbara ont craqué l’un pour l’autre, César a compris et révélé la vérité à Emma. Celle-ci peine à le croire et ne sait pas comment réagir… Elle a peur de perdre Baptiste. Emma lui tend alor sdes perches pour savoir s’il est heureux avec elle et s’il n’a pas l’impression d’être passé à côté de sa jeunesse… Baptiste est paumé mais finit par trouver des réponses à ses questions : il est amoureux de Barbara ! Ils s’embrassent avec passion et Baptiste décide de continuer de travailler avec César juste pour passer plus de temps avec Barbara !



De son côté, César n’est pas dupe et sait que Barbara a rejoint Baptiste. Il dit à Emma que la vie est bien faite et que tous les deux termineront ensemble.

Camille rêve de Kevin et l’imagine en train de lui faire une déclaration d’amour. Elle se confie à Jacob sur ses sentiments, qui se conduit comme un père possessif et pense que “sa fille” fait une grossière erreur en fréquentant Kevin. Cet homme a déjà une copine, Emilie.

Camille veut en apprendre davantage sur Emilie et savoir ce que Kevin lui a raconté sur elle et leur relation. Mal à l’aise, Kevin tente d’esquiver ses questions insistantes… Camille décide alors de se rapprocher d’Emilie. Elle vient la trouver au parc pendant qu’Emilie donne un cours de sport et se montre très indiscrète et insistante. Emilie vient chercher Kevin au commissariat et en profite pour lui demander qui est Camille, cette fille étrange qui est venue lui parler…

Patrick demande à Kevin de faire un break avec Emilie pour la bonne cause, le temps que Camille se livre entièrement sur Jacob. Mais pour Kevin, c’est hors de question, Patrick va trop loin. Il donne rendez-vous à Camille pour lui dire quelque chose d’important.

L’appartement de Jean-Paul rappellera toujours à Lucie que Samia n’est plus là. Babeth conseille à sa fille d’opter pour une solution radicale : déménager.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 6 septembre sur France 3

Camille confie à Jacob qu’elle pense que Maxime et Emma couchent ensemble. Elle a trouvé des messages en fouillant dans le téléphone de sa sœur. Jacob soupçonne Emma d’être le maitre chanteur mais Camille est persuadée du contraire. Le soir, Camille propose de garder Mathis pour que Baptiste et Emma puissent sortir en amoureux. Emma décline et dit être déjà prise par une réunion professionnelle. En réalité, elle a accepté l’invitation de Maxime à prendre un verre…

Noé et Lola s’enfoncent de plus en plus dans leur mensonge. Lola est devenue la « référente sexualité » d’Iris, avide de conseils sur le sexe. Quant à Noé, ses potes le félicitent pour ses exploits. Les deux n’en peuvent plus de la pression qu’ils subissent. Alors pour arrêter leurs mensonges, ils décident de coucher pour de vrai…

Babeth et Léa font une intoxication alimentaire. Babeth craint de perdre son bébé. Léa réalise une échographie de contrôle et découvre en même temps le sexe du bébé…

