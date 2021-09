« The Voice » du 25 septembre 2021 : déjà les dernières auditions à l’aveugle ce soir sur TF1 (vidéo)

5 ( 1 )



« The Voice » du 25 septembre 2021. Suite et fin des auditions à l’aveugle, et oui déjà, de la version « all stars » de votre télé-crochet préféré « The Voice ». Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 avec Nikos Aligas et nos 5 coachs emblématiques, à savoir Florent Pagny, Jenifer, Zazie et Mika et Patrick Fiori. L’émission sera aussi disponible en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



« The Voice » du 25 septembre 2021 : demandez le programme

Et ce soir c’est déjà la toute dernière soirée des auditions à l’aveugle. Elles seront notamment marquées par le retour d’un talent que vous avez beaucoup apprécié en 2017, un certain Vincent Vinel qui, vous vous en souvenez peut-être, nous avait offert une audition à l’aveugle mémorable !

D’autres talents seront bien sûr au rendez-vous d’une soirée qui s’annonce encore une fois riche en émotions.

La prochaine étape, les CROSS BATTLES

La prochaine étape c’est les CROSS BATTLES ! Dès samedi prochain, chaque coach choisira quel talent de son équipe il va envoyer sur scène pour attaquer une autre équipe. L’autre coach répondra à cette attaque en choisissant un de ses talents à mettre en face.



Les deux talents devront chanter une chanson à tour de rôle et c’est le public, présent sur le plateau, qui décidera du vainqueur de chaque Cross Battle et l’enverra directement en demi-finale en direct.

Pour les coachs, il faudra être stratège et faire les bons choix. C’est un plongeon dans l’inconnu aux multiples possibilités.

En attendant ce soir…

En attendant ce soir, nos caochs sont dans les starting-blocks comme vous allez le voir sur ces images…

Pour la suite rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 pour le troisième numéro de la version All Stars de « The Voice ».

