« Tous en cuisine » du 10 septembre 2021 : ingrédients et ustensiles des recettes de ce soir

« Tous en cuisine » du vendredi 10 septembre 2021. Ce soir, mais pour la dernière fois de la semaine, vous avez rendez-vous dès 18h40 avec l’émission de M6 « Tous en cuisine ». En ce vendredi, Cyril Lignac nous proposera deux nouvelles recettes.



« Tous en cuisine » du vendredi 10 septembre 2021 : les recettes de ce soir

LASAGNE DE SAUMON AUX ÉPINARDS

Les ingrédients pour 4 personnes :

8 feuilles de pâte à lasagne sèche cuite à l’eau salée pendant 3 minutes

4 pavés de saumon de 150g

2 cuil. à soupe de câpres fines

200g de grandes feuilles d’épinards lavées

200g de tomates confites à l’huile d’olive

200g d’artichauts confits à l’huile d’olive

½ botte de basilic

Huile d’olive

1 morceau de parmesan à râper ou autre fromage râpé

Sel fin et poivre du moulin

Sauce Béchamel :

40g de farine

40g de beurre

50cl de lait entier

125g de parmesan râpé

Les ustensiles :

1 poêle + 1 spatule + 1 assiette

1 planche + 1 couteau + 1 petit bol

1 casserole + 1 fouet + 1 maryse + 1 râpe microplane

DESSERT : OMELETTE SUCRÉE TORNADO, GLACE VANILLE

Les ingrédients pour 4 personnes :

8 œufs bio

4 cuil. à soupe de rhum ambré

20g de sucre en poudre

10cl de lait entier

15g de raisins noirs secs trempés dans l’eau 1 nuit

4 boules de glace à la vanille

Beurre

Les ustensiles :



1 poêle + 1 maryse + 1 saladier + 1 fourchette

1 paire de baguette japonaise + 1 boulier

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Les recettes de l’émission réunies dans un livre !

Pour mémoire, et après le succès des 3 premiers tomes, un 4ème livre inspiré des recettes de l’émission est désormais disponible. Au menu 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et toujours un peu de peps dans votre quotidien. Vous pouvez le commander en cliquant sur le lien ci-dessous.





« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6. Et si vous avez loupé une émission et/ou une recette, n’oubliez pas que toutes les recettes peuvent être vues ou revus en replay sur 6PLAY.

