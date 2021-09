Plus belle la vie : ce soir, Jacob et Camille font une nouvelle victime (résumé + vidéo épisode 4365 PBLV du 10 septembre 2021)

5 ( 1 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4365 du vendredi 10 septembre 2021 – Camille et Jacob vont faire une nouvelle victime ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’elle pense que Maxime est un danger pour sa soeur, Camille décide de se débarrasser de Maxime avec l’aide de Jacob…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4365

En faisant défiler les photos de leur saut, Emma et César remarquent la complicité entre Baptiste et Barbara. Ils se sont retrouvés sur cette passion pour les sensations fortes. Il est indéniable qu’ils semblent très proches… Parallèlement, Camille s’inquiète pour Emma. Maxime est mauvais pour sa sœur et le couple qu’elle forme avec Baptiste. Elle décide de prendre les devants et de protéger sa sœur…en employant une méthode radicale.



Babeth débarque à l’improviste chez Boher pour passer une journée avec sa fille. Le couple avait prévu un moment à eux, mais Boher préfère s’effacer, heureux de faire plaisir à Léa. Il a plein de choses à faire de toute façon. Complices, les deux femmes se remémorent des souvenirs. L’occasion pour elles de vider leur sac…

Les premiers cours de locomotion de Sacha se passent mal. Frustré et impuissant, il veut tout envoyer balader. Pour Luna, c’est à elle de le mettre face à la dure réalité…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4365 du 10 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

