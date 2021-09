5 ( 5 )



« Tous en cuisine » du lundi 13 septembre 2021. Ce soir, mais pour le dernier lundi de cette salve d’inédits, vous avez rendez-vous dès 18h40 avec l’émission de M6 « Tous en cuisine ». Et pour ce premier jour de la semaine, une seule recette.



Notez que cette semaine est une semaine spéciale « Recettes préférées des Français »

« Tous en cuisine » du 13 septembre 2021 : ingrédients et ustensiles des recettes de la recette de ce soir

BLANQUETTE DE VEAU

Les ingrédients pour 4 personnes :

850g de veau à blanquette

1 oignon épluché

3 carottes épluchées

3 feuilles de chou vert lavées

2 champignons de Paris lavés et sans pieds terreux

120g de quinoa cuit

¼ de chou-fleur lavé

1 botte de ciboulette

¼ de botte de persil

¼ de botte d’estragon

50g de farine

75g + 10g de beurre

2 cuil. à café de curry en poudre

15cl de crème liquide

Huile d’olive

1 cuil. à café de gros sel de cuisine

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles :

1 planche à découper + 1 couteau de chef + 3 assiettes

1 casserole + 1 écumoire + 1 saladier + 1 petit saladier

1 râpe + 1 cocotte + 1 spatule + 1 passette

1 casserole + 1 louche + 1 petite casserole + 1 fouet

1 poêle

Les recettes de l’émission réunies dans un livre !

Pour mémoire, et après le succès des 3 premiers tomes, un 4ème livre inspiré des recettes de l’émission est désormais disponible. Au menu 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et toujours un peu de peps dans votre quotidien. Vous pouvez le commander en cliquant sur le lien ci-dessous.



« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6. Et si vous avez loupé une émission et/ou une recette, n’oubliez pas que toutes les recettes peuvent être vues ou revus en replay sur 6PLAY.

