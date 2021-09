Plus belle la vie : ce soir, Emilie se pose des questions (résumé + vidéo épisode 4366 PBLV du 13 septembre 2021)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4366 du lundi 13 septembre 2021 – Emilie commence à se poser des questions ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, la jeune femme commence à croire que Kévin et Patrick lui cachent quelque chose…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4366

Kevin rassure Camille et lui propose de la ramener chez Emma. Cette dernière est soulagée que sa sœur ne soit pas blessée et remercie chaleureusement Kevin d’être intervenu. Il propose même de prendre sa déposition lui-même pour que ce soit plus facile pour elle. Kevin est très mal à l’aise de manipuler à la fois Camille et Emma mais Patrick lui donne des éléments convaincants pour l’inciter à continuer. De son côté, Emma reçoit un sms étrange de Maxime…



Lola ne supporte plus les horreurs qui circulent sur elle et veut révéler la vérité. Noé est moins enthousiaste à cette idée, il a peur de la réaction de ses camarades. Après avoir eu connaissance d’une énième rumeur la concernant, Lola est hors d’elle, et se prépare à faire une annonce devant toute la classe…

Au petit matin, Boher va préparer le petit-déjeuner cul nu et a la mauvaise surprise de voir Babeth qui dort dans le canapé. Décidément, elle prend de plus en plus de place…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4366 du 13 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

